Пропавший в Алматинской области вертолет не могут найти уже 11 суток

В Алматинской области продолжаются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились три члена экипажа, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, поисково-спасательные работы ведутся уже 11 суток. К ним привлечены свыше 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты.

Несмотря на сложные условия: глубокое заиливание дна, нулевая видимость под водой и переменчивая погода, работы ведутся в круглосуточном режиме.

"Проводятся воздушные облеты труднопроходимых районов, обследуется береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска", - сообщил командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны РК генерал-майор авиации Аскар Избасов.

Параллельно поискам проводятся мероприятия по расследованию авиационного инцидента.

"Комиссией изучаются документация по подготовке и эксплуатации воздушного судна, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическая и орнитологическая обстановка на маршруте вертолета и другие факторы", - добавил Избасов.

Отмечается, что поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии.

Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.

Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

26 июля стало известно, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна. Поиски находившихся на борту продолжаются круглосуточно. К операциям дополнительно привлекли силы и средства еще пяти воинских частей.

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