Военный вертолет пропал в Казахстане: Минобороны и МЧС озвучили подробности

В Министерстве обороны и МЧС прокомментировали ситуацию с пропавшим с радаров 25 июля военным вертолетом. В настоящее время ведутся поиски, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны, 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По поручению министра обороны на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

Также комментарий насчет инцидента дали в МЧС. По информации официального Telegram-канала ведомства, 25 июля в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вертолет МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не выходит на связь в районе Отар.

Для проведения поисково-спасательных работ в Алматинской области на место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС РК и вертолет "Казавиаспас".

В операции участвуют подразделения МЧС, Центра медицины катастроф, Республиканского оперативно-спасательного отряда и авиация МЧС. Всего привлечено более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего 25 июля 2025 года после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. Происшествие подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны. Подробности обещали предоставить позже.

Также недавно в Сети распространилось видео опасного взлета вертолета с территории спортивного комплекса "Медеу". В АО "Казавиаспас" сообщили, что вертолет выполнил плановый взлет по предварительной заявке. Предварительно, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна. Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки.

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