Военный вертолет пропал в Казахстане: спасатели обнаружили фрагменты судна

Спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна - накануне в Алматинской области пропал военный вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает круглосуточную поисково-спасательную операцию по установлению обстоятельств инцидента с вертолетом Сил воздушной обороны Республики Казахстан, с которым ранее была потеряна связь в районе населенного пункта Отар", - говорится в сообщении.

В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу.

Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК.

На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС.

Ранее в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего 25 июля 2025 года после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. Происшествие подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны. Подробности обещали предоставить позже.

Как позже сообщили в МО РК, 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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