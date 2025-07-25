Военный вертолет пропал в Казахстане

В Сети появилась информация о том, что на территории Алматинской области пропал военный вертолет EC-145. На борту находились три члена экипажа, передает NUR.KZ.

"В Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего 25 июля 2025 года после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. К поисково-спасательной операции привлечены силы ДЧС, РОСО и Министерства обороны РК. Вылетели два вертолета, работают наземные группы", - сообщается в одном из Telegram-каналов.

В пресс-службе Сил воздушной обороны изданию Sputnik Казахстан подтвердили происшествие и добавили, что на поиски вылетели дополнительные борта Минобороны. Официальный комментарий обещали дать позже.

Недавно в Сети распространилось видео опасного взлета вертолета с территории спортивного комплекса "Медеу". В АО "Казавиаспас" сообщили, что вертолет выполнил плановый взлет по предварительной заявке. Предварительно, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна. Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки.

До этого алматинцев встревожила пожарная машина и вертолет, замеченные у "Нурлы Тау" - фото и видео очевидцев появились в Сети. Ситуацию прокомментировали в ДЧС.

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