Военный вертолет пропал в Казахстане
Опубликовано:
В Сети появилась информация о том, что на территории Алматинской области пропал военный вертолет EC-145. На борту находились три члена экипажа, передает NUR.KZ.
"В Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего 25 июля 2025 года после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. К поисково-спасательной операции привлечены силы ДЧС, РОСО и Министерства обороны РК. Вылетели два вертолета, работают наземные группы", - сообщается в одном из Telegram-каналов.
В пресс-службе Сил воздушной обороны изданию Sputnik Казахстан подтвердили происшествие и добавили, что на поиски вылетели дополнительные борта Минобороны. Официальный комментарий обещали дать позже.
Недавно в Сети распространилось видео опасного взлета вертолета с территории спортивного комплекса "Медеу". В АО "Казавиаспас" сообщили, что вертолет выполнил плановый взлет по предварительной заявке. Предварительно, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна. Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки.
До этого алматинцев встревожила пожарная машина и вертолет, замеченные у "Нурлы Тау" - фото и видео очевидцев появились в Сети. Ситуацию прокомментировали в ДЧС.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268927-voennyy-vertolet-propal-v-almatinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах