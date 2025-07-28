Еще пять воинских частей привлекли к поискам пропавшего вертолета в Алматинской области

В районе Сорбулакского водохранилища продолжаются поиски пропавшего военного вертолета - привлечены силы и средства еще пяти воинских частей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

"В целях повышения эффективности поиска южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочёсывания акватория условно разделена на сектора. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна.

В течение дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе, из Конаева - поисковое подразделение, а также из Актау - личный состав и техника, доставленные военно-транспортным самолетом A-400. В составе - водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоема.

К операциям дополнительно привлечены силы и средства еще пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета, ведется их идентификация.

В Минобороны отмечают, что операция проходит в условиях сложной гидрографии.

Несмотря на это, все задействованные подразделения продолжают выполнять поставленные задачи с максимальной точностью и слаженностью.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего 25 июля 2025 года после вылета из Лугового. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. Происшествие подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны. Подробности обещали предоставить позже.

Как позже сообщили в МО РК, 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

До этого также сообщалось, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК, в акватории озера Сорбулак Алматинской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.