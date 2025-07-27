Минобороны выступило с новым заявлением об экипаже пропавшего военного вертолета

После обнаружение фрагментов пропавшего военного вертолета поиски находившихся на борту продолжаются круглосуточно, силами Минобороны, МЧС, МВД и акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РК, в районе Сорбулакского водохранилища продолжается масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту вертолета EC-145 Сил воздушной обороны, пропавшего 25 июля 2025 года. Работы ведутся в усиленном и круглосуточном режиме.

К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты.

Руководство на месте осуществляет командующий Военно-воздушными силами ВС РК генерал-майор авиации Избасов Аскар Гадылшиевич. Он координирует действия всех задействованных подразделений.

Состав сил и средств:

Министерство обороны: 193 военнослужащих, 4 БПЛА, 25 единиц техники, 8 плавсредств. Проводятся воздушные облеты.

Министерство по чрезвычайным ситуациям: 87 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, 7 БПЛА, 2 эхолота, водолазы и 2 кинологических расчета.

Министерство внутренних дел: 102 сотрудника, 30 единиц техники.

Акимат: 2 автомобиля, 3 плавсредства.

Проводится комплексное обследование акватории и прибрежной зоны, включая труднодоступные и глубинные участки. Поисковые мероприятия не прекращаются ни днем, ни ночью.

С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа - они своевременно информируются о ходе операции.

Сложные условия проведения работ

Сорбулак - крупное озеро-накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматинской области. Поисковые работы осложняются рядом факторов:

сложный подводный рельеф и заиленное дно;

переменная глубина (до 22 метров);

замедленный водообмен;

нулевая видимость, обилие ила и тины.

"Эти природные и техногенные особенности требуют высокой точности, технической оснащенности и слаженности действий всех участников операции.

Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов. О ходе и итогах будет сообщено дополнительно", - сообщает Минобороны.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего 25 июля 2025 года после вылета из Лугового. Связь с ним прервалась утром в районе Отара. Происшествие подтвердили в пресс-службе Сил воздушной обороны. Подробности обещали предоставить позже.

Как позже сообщили в МО РК, 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Вчера сообщалось, что спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК, в акватории озера Сорбулак Алматинской области.

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