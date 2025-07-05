Похожий на беспилотник объект нашли жители Атырауской области

В Атырауской области вновь зафиксировано падение объекта, предположительно являющегося беспилотным летательным аппаратом, сообщает региональное издание "Ак жайык".

Фрагменты дрона, как пишет издание, обнаружены в степной зоне Курмангазинского района, недалеко от границы с Россией.

Информацию корреспонденту издания подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.

"Совместно с уполномоченными службами проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, напоминающего фрагменты беспилотного летательного аппарата. Объект найден в степной местности, повреждений и пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.

При этом, как отмечает издание, это не первый случай, когда в Курмангазинском районе находят подобные объекты. Так, 22 июня в степной зоне неподалеку от села Коныртерек также был обнаружен неопознанный предмет, похожий на БПЛА.

В июне сообщалось, что около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

Это далеко не первый случай падения беспилотников на территории Казахстана. Так, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

В начале этого месяца первый замминистра обороны Султан Камалетдинов рассказал, кому принадлежат беспилотники.