Травмы от упавших деревьев и ворот: жители Павлодарской области пострадали в сильном урагане
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Накануне в Павлодарской области произошла сильная буря, в результате которой многие жители обратились за помощью к медикам, сообщает Pavlodarnews.kz.
По данным медиков, в Экибастузе упавшее дерево травмировало девушку 1997 года рождения, а также еще одну женщину.
Кроме того, после бури в Павлодаре за медицинской помощью обратились женщины 1991 и 1997 годов рождения, парень 2007 года рождения, девочка 2013 года рождения и двое детей 2020 года рождения.
Также сообщается, что в Павлодаре резко захлопнувшимися воротами ударило мужчину 1968 года рождения.
"Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины", - сказано в сообщении.
Напомним, вчера в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, причиной были названы неблагоприятные погодные условия.
Также накануне вечером стало известно, что женщина погибла сегодня в городе Аксу, обломок дерева проткнул ей грудную клетку.
А сегодня МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2257494-travmy-ot-upavshih-derevev-i-vorot-zhiteli-pavlodarskoy-oblasti-postradali-v-silnom-uragane/
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