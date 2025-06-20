Травмы от упавших деревьев и ворот: жители Павлодарской области пострадали в сильном урагане

Накануне в Павлодарской области произошла сильная буря, в результате которой многие жители обратились за помощью к медикам, сообщает Pavlodarnews.kz.

По данным медиков, в Экибастузе упавшее дерево травмировало девушку 1997 года рождения, а также еще одну женщину.

Кроме того, после бури в Павлодаре за медицинской помощью обратились женщины 1991 и 1997 годов рождения, парень 2007 года рождения, девочка 2013 года рождения и двое детей 2020 года рождения.

Также сообщается, что в Павлодаре резко захлопнувшимися воротами ударило мужчину 1968 года рождения.

"Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, причиной были названы неблагоприятные погодные условия.

Также накануне вечером стало известно, что женщина погибла сегодня в городе Аксу, обломок дерева проткнул ей грудную клетку.

А сегодня МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома.