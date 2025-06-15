Взрыв произошел во время тушения пожарными возгорания в автомобиле в Мангистауской области (видео)
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В селе Бейнеу произошло возгорание автомобиля. После прибытия на место пожарных в охваченной огнем машине прогремел взрыв. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
В Istagram-аккаунте cenzura_aktau опубликовали видео очевидцев с места пожара в селе Бейнеу. На кадрах видно, как пожарный тушит загоревшийся автомобиль, находясь от него буквально в метре. Затем происходит мощный взрыв.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что пожар в легковом автомобиле произошел 15 июня в 12:21 на улице Майлина.
"Для тушения пожара были привлечены одна единица техники и шесть человек личного состава из пожарной части №6. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в ДЧС региона.
Уточняется, что пожарный, который запечатлен на видео, не пострадал и продолжает находиться на смене.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области также опубликовал видео, как пожарные боролись с огнем.
Сегодня также сообщалось, что в Атырауской области воздушная техника МЧС тушит возгорание камыша, которое охватило значительную площадь - 20 га земли.
До этого огнеборцы тушили пожар в районе шоссе Алаш, где горел складированный мусор. Информации о пострадавших не поступало.
Также ранее крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека. Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок.
После этого стали известны новые подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2255619-vzryv-proizoshel-vo-vremya-tusheniya-pozharnymi-vozgoraniya-v-avtomobile-v-mangistauskoy-oblasti-video/