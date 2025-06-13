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Пожар вдоль шоссе Алаш тушат огнеборцы в Астане (фото, видео)

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Пожарные в Астане.
Пожарные в Астане. Фото: МЧС РК

Огнеборцы тушат пожар в районе шоссе Алаш, где горит складированный мусор. Информации о пострадавших не поступало, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в МЧС, в районе Байконур, вдоль шоссе Алаш, горит складированный мусор.

"На место пожара незамедлительно прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Обеспечена бесперебойная подача воды", - гооврится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился минувшей ночью в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека.

Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок.

После этого стали известны новые подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2255310-pozhar-vdol-shosse-alash-tushat-ogneborcy-v-astane/