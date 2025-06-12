Взрыв прогремел при пожаре в двух домах в Алматы: погиб человек (видео)

Крупный пожар случился минувшей ночью в Алматы - загорелись сразу два дома на несколько квартир. На месте пожара обнаружено тело человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Как сообщается на странице ДЧС, при следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 кв. м по ул. Международная, одна из пожарных автоцистерн съехала на "бок".

"К счастью, пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние — в норме", - говорится в сообщении.

По прибытии на место ЧП был создан оперативный штаб, несколько участков тушения пожара. В тушении пожара задействовано 15 единиц техники, более 50 человек личного состава.

"В жилом доме на нескольких владельцев барачного типа произошел пожар с переходом на соседний дом на 4-х владельцев барачного типа и на баню с хозпостройкой на общей площади более 500 кв. м.

В ходе тушения пожара произошел взрыв газового баллона, пострадавших среди личного состава нет, соблюдена техника безопасности", - рассказали в ведомстве.

Локализовать пожар удалось к часу ночи. В ходе тушения пожара на месте ЧП было найдено тело человека.