Пожар со взрывом в Алматы: погибли двое, без жилья остались пять семей

Жители Алматы рассказали подробности крупного пожара, в результате которого погибли два человека. Кроме того, без жилья остались сразу пять семей, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, пламя охватило сразу несколько домов барачного типа. Полночи 50 спасателей и 15 единиц техники боролись с огнем. После под обгоревшими обломками дома нашли тела отца и сына.

Павел Таташин рассказал, что в ночном пожаре погибли его родственники. Зять и племянник крепко спали, когда на них рухнули перекрытия. Теперь необходимо доказать родство, чтобы забрать тела и похоронить.

"Сейчас для того, чтобы мне выдали тело, это проблема. То есть мне нужно сейчас доказать, что это сестра моя. Теперь нужно доказывать, что они женаты были, что после них был племянник", - рассказал Татанов.

Пожар вспыхнул ночью, когда все уже спали. Соседи услышали, как взорвался газовый баллон. Огнем охватило больше 500 квадратов. Денис Кузнецов жил в доме напротив. Когда почувствовал дым, попытался потушить пламя и получил ожоги второй степени. Сейчас семья временно поселилась у родственников.

"Просто я потерял тупо дом. И получается, я его продать не смогу. И компенсация маленькая. Я остался просто без ничего. У меня остались просто документы на дом, которые не сгорели", - поделился Кузнецов.

Дом Альфии Галиной хотя и не сгорел, но жить в нем, утверждает хозяйка, невозможно. Во время тушения затопило крышу и стены. Женщина боится, что все может обвалиться.

"У меня семеро детей, и мне вот сейчас негде жить. Получается, мы у родственников, они тоже пенсионеры, они не могут нас постоянно как бы держать", - говорит Альфия Галина.

В акимате ответили, что почти все дома подлежат восстановлению. Погорельцам обещают помочь.

"Государством предусмотрена социальная помощь гражданам, пострадавшим вследствие пожара или стихийного бедствия. Предоставляется в виде денежных выплат в следующих размерах - до 200 МРП (786 400 тенге) на семью собственника жилища при утрате, порче, нанесении значительного ущерба жилищу", - объяснила руководитель отдела социальных программ аппарата акима Турксибского района Айжан Тулегенова.

Точные причины возгорания, сейчас выясняют специалисты. По факту гибели отца и сына в полиции начали расследование. Известно, что мужчинам было 51 и 76 лет.

Источник: KTK

Напомним, минувшей ночью крупный пожар случился минувшей ночью в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека.

Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.