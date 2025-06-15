Вертолет задействовали в тушении крупного пожара в Атырауской области (видео)

В Атырауской области воздушная техника МЧС тушит возгорание камыша, которое охватило значительную площадь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, работы по тушению пожара тростниковой растительности ведутся на площади 20 га.

"Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО "Казавиаспас" МЧС РК в очаги пожара было осуществлено 27 спусков воды общим объемом 81 тонна. Угрозы населенным пунктам нет.

Всего в тушении пожара задействовано 52 человека личного состава, 10 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР "Акжайык", а также вертолет АО "Казавиаспас" МЧС", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время работы по тушению продолжаются. В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.

Напомним, в начале лета уже был подобный случай - в Атырауской области горел камыш. Возгорание произошло на площади 280 гектаров. Всего в тушении пожара было задействовано 110 человек личного состава, 26 единиц техники.

В конце мая жители Караганды пожаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар.

А в сентябре прошлого года едкий дым окутал весь Актау. Источником дыма стал тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау.