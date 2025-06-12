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Пожарная машина опрокинулась по пути на место ЧП в Алматы

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Пожарная машина
Пожарная машина. Фото: t.me/qr_tjm

В Алматы пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Как сообщается на странице ДЧС, при следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров, одна из пожарных автоцистерн съехала на бок.

"К счастью, пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние — в норме", - говорится в сообщении.

Как оказалось, пожар, на который следовала попавшая в ДТП машина, произошел в двух домах. Прибывшие пожарные потушили огонь, но на месте ЧП было найдено тело человека.

Напомним, в начале года в Астане пожарная машина также попала в ДТП - спецтранспорт столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибла пассажирка авто.

Полиция начала расследование. Позже ситуацию прокомментировали в ДЧС.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2254542-pozharnaya-mashina-oprokinulas-po-puti-na-mesto-chp-v-almaty/