Пожарная машина опрокинулась по пути на место ЧП в Алматы
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В Алматы пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.
Как сообщается на странице ДЧС, при следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров, одна из пожарных автоцистерн съехала на бок.
"К счастью, пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние — в норме", - говорится в сообщении.
Как оказалось, пожар, на который следовала попавшая в ДТП машина, произошел в двух домах. Прибывшие пожарные потушили огонь, но на месте ЧП было найдено тело человека.
Напомним, в начале года в Астане пожарная машина также попала в ДТП - спецтранспорт столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибла пассажирка авто.
Полиция начала расследование. Позже ситуацию прокомментировали в ДЧС.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2254542-pozharnaya-mashina-oprokinulas-po-puti-na-mesto-chp-v-almaty/