Пожарная машина опрокинулась по пути на место ЧП в Алматы

В Алматы пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Как сообщается на странице ДЧС, при следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров, одна из пожарных автоцистерн съехала на бок.

"К счастью, пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние — в норме", - говорится в сообщении.

Как оказалось, пожар, на который следовала попавшая в ДТП машина, произошел в двух домах. Прибывшие пожарные потушили огонь, но на месте ЧП было найдено тело человека.

Напомним, в начале года в Астане пожарная машина также попала в ДТП - спецтранспорт столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибла пассажирка авто.

Полиция начала расследование. Позже ситуацию прокомментировали в ДЧС.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.