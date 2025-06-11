В Алматы горел частный дом: из огня спасено двое человек
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В Турксибском районе Алматы произошел пожар в частном доме - из огня спасено двое человек, пожар ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Алматы из горящего дома спасли двух человек.
"В Турксибском районе по ул. Производственная в жилом доме барачного типа произошел пожар. Силами ДЧС спасено 2 человека. Пожар ликвидирован на площади 220 кв. м. Пострадавших нет", - информируют спасатели.
Напомним, неделю назад, в ночь на среду, 4 июня, в Астане в ЖК "Семь бочек" случился крупный пожар, жителей ЖК эвакуировали. Позднее, из-за задымления в квартирах, 21 жильца временно поселили в отеле.
Ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.
Позже сообщалось о серьезном пожаре в Щучинске - огонь охватил пристройку к кафе.
А на прошлой неделе в Караганде горел автосалон.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2254446-v-almaty-gorel-chastnyy-dom-iz-ognya-spaseno-dvoe-chelovek/