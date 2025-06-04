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Пожар случился в ЖК "Семь бочек" в Астане: жителей разместят в гостиницах (видео)

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Пожар в ЖК "Семь бочек"
Пожар в ЖК "Семь бочек". Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В ночь на среду, 4 июня, в Астане в ЖК "Семь бочек" случился крупный пожар, жителей ЖК эвакуировали. На ЧП отреагировали в столичном акимате.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, после полуночи загорелся утеплитель наружной обшивки с 6 по 16 этаж ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

"Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас пожар уже ликвидирован.

В Telegram-канале акимата сообщается, что на месте совместно с полицией и ДЧС был создан оперативный штаб. Жертв и пострадавших нет.

"Акиматом Астаны для жителей при необходимости будет организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь.

Кроме того, оперативно будут начаты работы по восстановлению фасада и повреждений", - заверили в ведомстве.

Отмечается, что при всех аналогичных случаях местные органы власти предпринимают все необходимые меры по ликвидации последствий пожара. Ранее при пожаре в аварийном общежитии жители были переселены в новые квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2251971-pozhar-sluchilsya-v-zhk-sem-bochek-v-astane-zhiteley-razmestyat-v-gostinicah-video/