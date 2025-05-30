Автосалон горел в Караганде (видео)

В Караганде минувшей ночью случился серьезный пожар - загорелся бокс автосалона. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в министерстве, пожар произошел по улице Ермекова - в боксе автосалона загорелись сгораемые части автомобиля и мебели.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, не допустив его распространения.

К счастью, обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.

А позже сообщалось о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.