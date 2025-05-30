Автосалон горел в Караганде (видео)
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В Караганде минувшей ночью случился серьезный пожар - загорелся бокс автосалона. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в министерстве, пожар произошел по улице Ермекова - в боксе автосалона загорелись сгораемые части автомобиля и мебели.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, не допустив его распространения.
К счастью, обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.
А позже сообщалось о серьезном пожаре в Щучинске - здесь огонь охватил пристройку к кафе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250444-avtosalon-gorel-v-karagande-video/