Пожар в ЖК "Семь бочек" в Астане: 21 жильца временно поселили в отеле

В ночь на среду, 4 июня, в Астане в ЖК "Семь бочек" случился крупный пожар. 21 жильца временно разместили в отеле, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района.

Напомним, пожар произошел после полуночи: загорелся утеплитель наружной обшивки с 6 по 16 этаж ЖК "Семь бочек" и балкона на 14 этаже. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

"Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили спасатели.

Сообщалось, что помимо работ по восстановлению фасада и повреждений акимат окажет помощь жильцам со временным размещением в гостиницах города.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в акимате района Нура, среди эвакуированных жильцов ЖК определены лица, временно не имеющие возможности вернуться в свои квартиры из-за задымления.

"Для их размещения были организованы автобусы, доставившие жителей в гостиницу Saad. В настоящее время там временно проживают 21 человек - 16 взрослых и 5 детей. Среди них находятся как собственники квартир, так и квартиранты.

Поскольку внутренние помещения не пострадали, завтра, 5 июня, все временно размещенные жильцы смогут вернуться в свои квартиры", - сообщили в пресс-службе акимата района Нура.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.

Позже сообщалось о серьезном пожаре в Щучинске - огонь охватил пристройку к кафе.

А на прошлой неделе в Караганде горел автосалон.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.