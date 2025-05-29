Полыхающее кафе сняли на видео в Щучинске

В четверг, 29 мая, в городе Щучинске Акмолинской области случился серьезный пожар - загорелось кафе. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, загорелась кровля пристроенного к одному из кафе здания.

На место пожара спасатели прибыли по повышенному вызову, так как имелась угроза распространения огня на смежное помещение.

Общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Шымкенте - здесь загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.