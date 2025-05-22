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Крупный пожар тушили в Шымкенте (видео)

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Пожар в Шымкенте
Пожар в Шымкенте. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Накануне вечером в Шымкенте случился крупный пожар на территории ТОО, занимающегося утилизацией техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в министерстве, загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий. Тушение осложнялось плотным черным дымом и большой площадью горения.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был локализован и ликвидирован на площади 1200 кв. м.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - проинформировали спасатели.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, в конце марта в Шымкенте случился еще один крупный пожар - загорелось подвальное помещение двухэтажного кафе. При прибытии пожарных из здания шел густой черный дым. Тогда ЧП также обошлось без жертв и пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2247516-krupnyy-pozhar-tushili-v-shymkente-video/