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Двух подростков на сапборде унесло течением в ВКО

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Мальчик на сапборде
Сапборд. Иллюстративное фото: By Eve Livesey/Getty Images

Сотрудники МЧС спасли подростков, которых унесло течением на сапборде на Бухтарминском водохранилище, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На Бухтарминском водохранилище спасены двое несовершеннолетних, сообщает МЧС в Telegram-канале.

"На Бухтарминском водохранилище в Алтайском районе ВКО произошел инцидент с участием несовершеннолетних: во время катания на SUP-борде двух детей унесло от берега сильным ветром и течением.

Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу", - сообщили в ведомстве.

Медицинская помощь детям не потребовалась. После осмотра они были переданы родителям.

МЧС напоминает:

  • Не оставляйте детей без присмотра у воды;
  • Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;
  • Следите за погодными условиями и силой ветра.

В Актау подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау, спасли сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

Также стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул. Погибший подросток занимался дзюдо и считался подающим надежды спортсменом.

В Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в канале Акбулак, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские успели вытащить его из воды. Ему сразу же оказали первую помощь до приезда медиков.

Добавим, что по данным МЧС, в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2252982-dvuh-podrostkov-na-sapborde-uneslo-techeniem-v-vko/