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Эзотерика

Подававший надежды дзюдоист утонул во время рыбалки в Атырауской области

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Удочка, прикрепленная к лодке
Рыбалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырау спасатели ищут тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул, сообщает издание Atyrau Online.

По данным издания, трагедия произошла в селе Еркинкала города Атырау. Во время рыбалки 17-летний юноша упал с моторной лодки в реку и утонул.

В ДЧС Атырауской области сообщили, что к поисково-спасательной операции привлечены 19 спасателей, 5 единиц техники и 6 плавсредств. Также задействованы сотрудники полиции.

"Известно, что погибший подросток 2007 года рождения занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом", - пишет издание.

В ноябре прошлого года в Карабалыкском районе ребенок 2011 года рождения ушел на рыбалку и не вернулся. Вскоре тело подростка было найдено и поднято на поверхность.

До этого двое детей ловили рыбу в реке в Астане, по неосторожности упали в воду и едва не утонули. Их спасли двое мужчин, по счастливой случайности проходивших в этот момент рядом.

Также мы писали, что в Карагандинской области машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2241801-podavavshiy-nadezhdy-dzyudoist-utonul-vo-vremya-rybalki-v-atyrauskoy-oblasti/