Лето без трагедий: в МЧС Казахстана напомнили о мерах безопасности на водоемах

Казахстанцев призвали соблюдать меры безопасности на воде. 1 июня открывается купальный сезон, при этом купаться разрешено в порядка 700 местах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как рассказал во время пресс-конференции председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов, в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

Найти их можно через приложение "2ГИС".

В целях обеспечения безопасности на водоемах МЧС, совместно с центральными госорганами и акиматами, организована комплексная подготовительная и профилактическая работа.

"В результате проведенного комплекса профилактических работ в период с 2021 по 2024 годы количество утопающих уменьшилось на 51%. В прошлый купальный сезон спасателями МЧС при проведении патрулирований спасено 258 человек, из них 66 дети",- отметил Акылбек Ахметжанов.

Тем не менее, по словам спикера, за последние четыре года на водоемах страны утонуло 843 человек, из них 260 детей. С начала года 11 562 детей обучены навыкам плавания, работа продолжается.

Кроме того, акиматы готовят безопасные детские пляжи, на которых спасатели будут обучать детей плаванию в купальный период.

Также МЧС и полиция проводят рейды и патрулирования для пресечения нарушений гражданами требований правил безопасности на воде. Выявлен 761 нарушитель, все они привлечены к административной ответственности.

Спасатели МЧС контролируют наиболее активно использующиеся 70 участков крупных акваторий. Также в этом году акиматами и владельцами мест отдыха на набережной подготовлено более 100 общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно - спасательных отрядах МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

Также стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул. Погибший подросток занимался дзюдо и считался подающим надежды спортсменом.

В Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в канале Акбулак, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские успели вытащить его из воды. Ему сразу же оказали первую помощь до приезда медиков.