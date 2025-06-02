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Взрыв прогремел в жилом доме в Алматы: один человек погиб (фото, видео)

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Қазақ тілінде оқу
Последствия взрыва
После взрыва. Скриншот из видео: t.me/almatytoday

В Алматы в микрорайоне Шапагат прогремел взрыв. Предварительная причина - вспышка газо-воздушной смеси, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

В Telegram-канале Almaty Today опубликовали видео со взрывом в одном из домов частного сектора. Автор сообщает, что это случилось в микрорайоне Шапагат в Алматы.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.

"2 июня в 13:55 во время разбора конструкций дома по адресу: ул. Биянху микрорайона Шапагат Алатауского района найдено тело гражданина 1949 г.р.

Установлено обрушение конструкций предварительно в результате вспышки ГВС, без последующего горения саманного дома 1980 года постройки", - сообщили в ДЧС.

Сообщается, что на месте развернута работа оперативного штаба. Задействованы силы и средства МИО, ДЧС, кинологические службы и спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, службы спасения 109 города Алматы, центра медицины катастроф, также службы взаимодействия города.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает оперативно-следственная группа", - дополнили в департаменте.

Напомним, 30 мая в городе Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали, в том числе четверо детей.

Также 23 мая на территории комбикормового завода в Алматинской области произошел взрыв мучной пыли. Спустя несколько дней завод "АзияАгроФуд" официально подтвердил гибель всех четырех пострадавших сотрудников в результате произошедшего взрыва.

А в начале года в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон. Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, троим из которых сотрудниками Центра медицины катастроф была оказана экстренная психологическая помощь.

Сотрудники МЧС на месте происшествия
МЧС на месте происшествия. Фото: ДЧС Алматы

Сотрудники МЧС на месте происшествия
МЧС на месте происшествия. Фото: ДЧС Алматы

Кинологическая служба на месте происшествия
Кинологическая служба. Фото: ДЧС Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2251440-vzryv-progremel-v-zhilom-dome-v-almaty-odin-chelovek-pogib-video/