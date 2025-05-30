Взрыв прогремел на АЗС в Кульсары: 14 человек пострадали, двое погибли (видео)

В городе Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. ДЧС сообщает о 14 пострадавших и двоих погибших, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в акимате Атырауской области по информации от областного ДЧС.

"На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси (ГВС) с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.

Площадь и причина пожара устанавливаются", - информируют в ДЧС Атырауской области.

Видео с места происшествия появилось в соцсети.

Напомним, несколько дней назад в Туркестанской области вынесли приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции в Жетысае, который унес жизни двух человек. Водителя ТОО и его управляющего директора осудили за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее припаркованный грузовик загорелся на АЗС в Алматинской области. Это увидел полицейский во время патрулирования. Он совместно с двумя неравнодушными гражданами приступил к тушению огня. Благодаря их действиям пожар удалось локализовать.

В Карагандинской области полицейские отбуксировали загоревшийся автомобиль "ГАЗель" подальше от резервуаров с топливом на АЗС. В результате происшествия никто не пострадал.

В Актау в декабре прошлого года случился серьезный пожар - рядом с автозаправочной станцией загорелся автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших в результате ЧП не было.

А осенью прошлого года взрыв и пожар произошли на АЗС в Кызылординской области. В результате ЧП серьезно пострадал работник АЗС.