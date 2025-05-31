Взрыв на АЗС в Кульсары: стали известны новые подробности
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И. о. начальника ДЧС Атырауской области Назарaли Селимов озвучил некоторые подробности вчерашней трагедии в Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали, в том числе четверо детей.
Как сообщил Селимов, все пострадавшие были доставлены в медучреждение, позже четверых отпустили, остальные продолжают лечение.
Также, по информации ДЧС, в результате инцидента загорелись шесть автомобилей, повреждены три одноэтажных и одно двухэтажное здание.
Общая площадь составила около 400 кв. м.
В тушении пожара были задействованы 81 человек и 17 единиц спецтехники.
Накануне в Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. В ДЧС сообщили о 14 пострадавших и двоих погибших.
Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба, поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.
В Управлении здравоохранения области сообщили, что из 14 пострадавших 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет.
В Департаменте полиции по Атырауской области нам рассказали, что в связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250846-vzryv-na-azs-v-kulsary-stali-izvestny-novye-podrobnosti/