Взрыв на заводе в Алматинской области: погибли все четверо пострадавших

Завод "АзияАгроФуд" официально подтвердил гибель всех четырех пострадавших сотрудников в результате произошедшего несколько дней назад взрыва, передает NUR.KZ

На официальном сайте компании официально подтвердили смерть четырех сотрудников, пострадавших в результате взрыва, произошедшего на комбикормовом заводе АО "АзияАгроФуд", расположенном в Алматинской области.

В АО заявили, что помогут семьям погибших и пообещали оплатить похороны, погасить долги и выдать все предусмотренные законом выплаты.

Напомним, 23 мая в ДЧС сообщили, что о взрыве с последующим возгоранием на территории цеха по производству мучных изделий, расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района.

Отмечалось, что возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной. Площадь возгорания составила 1377 кв.м. Тогда сообщалось о четырех пострадавших, был спасен один человек.

А сегодня мы писали о несчастном случае на другом заводе, когда трое пострадали из-за выброса водорода на шахте "Болашак" Донского ГОКа. Двое работников - в реанимации.

Осенью прошлого года в редакцию NUR.KZ обратились жители Талгара, сообщив, что в их городе располагается "завод боеприпасов", где летом произошел взрыв. В госорганах, между тем, сообщили о погибших в результате взрыва.