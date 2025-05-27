Взрыв на заводе в Алматинской области: погибли все четверо пострадавших
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Завод "АзияАгроФуд" официально подтвердил гибель всех четырех пострадавших сотрудников в результате произошедшего несколько дней назад взрыва, передает NUR.KZ
На официальном сайте компании официально подтвердили смерть четырех сотрудников, пострадавших в результате взрыва, произошедшего на комбикормовом заводе АО "АзияАгроФуд", расположенном в Алматинской области.
В АО заявили, что помогут семьям погибших и пообещали оплатить похороны, погасить долги и выдать все предусмотренные законом выплаты.
Напомним, 23 мая в ДЧС сообщили, что о взрыве с последующим возгоранием на территории цеха по производству мучных изделий, расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района.
Отмечалось, что возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной. Площадь возгорания составила 1377 кв.м. Тогда сообщалось о четырех пострадавших, был спасен один человек.
А сегодня мы писали о несчастном случае на другом заводе, когда трое пострадали из-за выброса водорода на шахте "Болашак" Донского ГОКа. Двое работников - в реанимации.
Осенью прошлого года в редакцию NUR.KZ обратились жители Талгара, сообщив, что в их городе располагается "завод боеприпасов", где летом произошел взрыв. В госорганах, между тем, сообщили о погибших в результате взрыва.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2249568-vzryv-na-zavode-v-almatinskoy-oblasti-pogibli-vse-chetvero-postradavshih/