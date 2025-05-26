Взрыв произошел на заводе в Алматинской области: есть пострадавшие (видео)

23 мая на территории комбикормового завода в Алматинской области произошел взрыв мучной пыли, в результате которого пострадали четверо сотрудников предприятия, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте компании АО "АзияАгроФуд", на территории комбикормового завода произошел взрыв мучной пыли. В результате инцидента пострадали сотрудники предприятия. В настоящее время они находятся под наблюдением медицинских специалистов и получают всю необходимую помощь.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в ДЧС Алматинской области.

Так, 23 мая в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием на территории цеха по производству мучных изделий, расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района.

Возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области. По прибытии подразделений было зафиксировано сильное задымление. На месте был оперативно развернут штаб, организована работа четырех боевых участков.

Благодаря принятым мерам пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 1377 кв.м.

Для установления причины произошедшего на место направлены сотрудники Испытательной исследовательской пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек личного состава и 31 единица техники ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы и местных исполнительных органов. На месте производились работы по разбору и проливке конструкций.

В ходе тушения силами ДЧС по лестничному маршу был спасен один взрослый человек. Также четверо пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы.

Сотрудниками филиала Центра медицины катастроф МЧС и Центра первичной медико-санитарной помощи села Жибек Жолы была оказана первичная медицинская и психологическая помощь пострадавшим. Психолог ДЧС также продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате ЧС.

Добавим, видео с места происшествия сегодня появилось в Сети. Telegram-канал "Криминальный Казахстан" сообщает, что один из пострадавших скончался - отметим, что у ДЧС и на сайте компании такой информации нет. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление здравоохранения и Департамент полиции области.

В полиции нам рассказали, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, однако сведениями о погибшем они не располагают.

Напомним о трагических случаях на производстве в прошлом году. Так, осенью прошлого года в редакцию NUR.KZ обратились жители Талгара, сообщив, что в их городе располагается "завод боеприпасов", где летом произошел взрыв. В госорганах, между тем, сообщили о погибших в результате взрыва.

Также в прошлом году в Акмолинской области от взрыва на производстве пострадал один из работников предприятия. С травмами его доставили в больницу. Было начато расследование.

Ранее стало известно, что на мукомольном предприятии в Костанайской области погибли четыре человека. По факту нарушений правил охраны труда полиция начала досудебное расследование.

А в Карагандинской области на шахте "Саяк-3" произошел несчастный случай. Сообщалось о двоих погибших из-за выброса угарного газа. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.