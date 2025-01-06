Пожар стал причиной взрыва в жилом доме в Астане
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В воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар начался поздним вечером в частном жилом доме по улице Карагандинская – загорелись мебель, домашние вещи и дверной проем. Возгорание привело к взрыву газового баллона с последующим повреждением межкомнатных перегородок.
Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, троим из которых сотрудниками Центра медицины катастроф была оказана экстренная психологическая помощь.
Прибывшие на место ЧП спасатели демонтировали дверь и спасли мужчину 1966 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня, ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров и эвакуировать три газовых баллона на безопасное от огня расстояние", – добавили в МЧС.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2208491-pozhar-stal-prichinoy-vzryva-v-zhilom-dome-v-astane/