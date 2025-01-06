Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар стал причиной взрыва в жилом доме в Астане

Опубликовано:

Пожарный
Пожарный. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

В воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар начался поздним вечером в частном жилом доме по улице Карагандинская – загорелись мебель, домашние вещи и дверной проем. Возгорание привело к взрыву газового баллона с последующим повреждением межкомнатных перегородок.

Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, троим из которых сотрудниками Центра медицины катастроф была оказана экстренная психологическая помощь.

Прибывшие на место ЧП спасатели демонтировали дверь и спасли мужчину 1966 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня, ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров и эвакуировать три газовых баллона на безопасное от огня расстояние", – добавили в МЧС.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2208491-pozhar-stal-prichinoy-vzryva-v-zhilom-dome-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie