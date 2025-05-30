Взрыв на АЗС в Кульсары: аким области провел заседание оперштаба

В городе Кульсары прогремел взрыв на АЗС, сообщается о 14 пострадавших и 2 погибших. Аким области провел экстренное заседание оперативного штаба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Сегодня в городе Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. ДЧС информируют о 14 пострадавших и двоих погибших.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Атырауской области, аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба в связи с возгоранием и взрывом на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района.

На данный момент все пострадавшие доставлены в районную больницу с ожогами различной степени. По поручению акима области из города Атырау направлены дополнительные силы - специалисты ожогового центра, для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Аким области поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий на месте происшествия, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также обеспечить безопасность населения в зоне пожара.

Добавим, также сегодня в третьем часу ночи жители Актау почувствовали запах газа, идущий от АЗС. Спасатели устранили утечку из 15-тонной цистерны. "Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - отметили в ДЧС Мангистауской области.

Несколько дней назад в Туркестанской области вынесли приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции в Жетысае, который унес жизни двух человек. Водителя ТОО и его управляющего директора осудили за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее припаркованный грузовик загорелся на АЗС в Алматинской области. Это увидел полицейский во время патрулирования. Он совместно с двумя неравнодушными гражданами приступил к тушению огня. Благодаря их действиям пожар удалось локализовать.

А осенью прошлого года взрыв и пожар произошли на АЗС в Кызылординской области. В результате ЧП серьезно пострадал работник АЗС.