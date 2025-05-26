Два человека сгорели в пожаре на АЗС: водителя осудили в Туркестанской области

В Туркестанской области вынесли приговор по делу о пожаре на автозаправочной станции в Жетысае, который унес жизни двух человек, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, 29 апреля 2025 года Жетысайский районный суд Туркестанской области вынес приговор двум лицам.

Водителя ТОО и его управляющего директора осудили за несоблюдение правил пожарной безопасности на автозаправочной станции - в результате происшествия по неосторожности погибли от огня два человека, находившиеся на юго-восточней стороне.

"В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель доказал виновность подсудимых, повлекших по неосторожности смерть двух человек", - отметили в прокуратуре Туркестанской области.

За несоблюдение правил пожарной безопасности, унесшее жизни двух человек, подсудимым назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому.

Причиненный моральный и материальный ущерб был возмещен частично. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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