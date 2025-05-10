Припаркованный грузовик загорелся на АЗС в Алматинской области
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Полицейский предотвратил трагедию на автозаправке в Алматинской области - вместе с неравнодушными гражданами он бросился тушить грузовик, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Инцидент произошел сегодня в селе Узынагаш - загорелся автомобиль "ГАЗель", припаркованный на территории АЗС. Это увидел инспектор ВПП Мирас Тастанды во время патрулирования.
Он совместно с двумя неравнодушными гражданами приступил к тушению огня.
Благодаря их оперативным и слаженным действиям пожар удалось локализовать.
Подчеркивается, что огонь мог перекинуться на топливные резервуары, что привел бы к тяжелым последствиям.
Напомним, на днях произошел похожий случай - в Карагандинской области полицейские отбуксировали загоревшийся автомобиль "ГАЗель" подальше от резервуаров с топливом на АЗС.
Летом 2024 года в Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль марки Toyota Highlander - огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243610-priparkovannyy-gruzovik-zagorelsya-na-azs-v-almatinskoy-oblasti/