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Припаркованный грузовик загорелся на АЗС в Алматинской области

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Загорелся автомобиль
Пожар. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейский предотвратил трагедию на автозаправке в Алматинской области - вместе с неравнодушными гражданами он бросился тушить грузовик, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел сегодня в селе Узынагаш - загорелся автомобиль "ГАЗель", припаркованный на территории АЗС. Это увидел инспектор ВПП Мирас Тастанды во время патрулирования.

Он совместно с двумя неравнодушными гражданами приступил к тушению огня.

Благодаря их оперативным и слаженным действиям пожар удалось локализовать.

Подчеркивается, что огонь мог перекинуться на топливные резервуары, что привел бы к тяжелым последствиям.

Напомним, на днях произошел похожий случай - в Карагандинской области полицейские отбуксировали загоревшийся автомобиль "ГАЗель" подальше от резервуаров с топливом на АЗС.

Летом 2024 года в Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль марки Toyota Highlander - огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2243610-priparkovannyy-gruzovik-zagorelsya-na-azs-v-almatinskoy-oblasti/