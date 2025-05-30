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Утечка газа произошла на автозаправке в Актау

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Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: bagi1998 / Getty Images

Сегодня в третьем часу ночи жители Актау почувствовали запах газа, идущий от АЗС. Спасатели устранили утечку из 15-тонной цистерны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, ночью 30 мая, в 02:39, поступила информация о запахе газа на автозаправочной станции, расположенной в микрорайоне Шыгыс-1 в Актау.

На месте происшествия спасатели обнаружили утечку газа из цистерны объемом 15 тонн. С соблюдением мер безопасности был закрыт вентиль, после чего утечку устранили.

"Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - отметили в ДЧС Мангистауской области.

В апреле этого года в Шымкенте при земляных работах экскаватор повредил газопровод высокого давления. В результате от газоснабжения было отключено более 4 тыс. квартир, 60 частных домов, а также одно промышленное предприятие. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечку газа.

В январе в Турксибском районе Алматы в результате непрофессиональных действий частных лиц был поврежден участок подземного газопровода. Инцидент произошел во время прокола асфальтного покрытия. Без газа тогда остались более 8 тыс. квартир в многоэтажках и свыше 2,5 тыс. частных домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250723-utechka-gaza-proizoshla-na-avtozapravke-v-aktau/