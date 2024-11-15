Взрыв и пожар произошли на АЗС в Кызылординской области: есть пострадавший

В поселке Шиели Кызылординской области минувшей ночью случились взрыв и пожар. В результате ЧП серьезно пострадал работник АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в поселке Шиели произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением. Огонь перешел на расположенное рядом двухэтажное здание.

"Огнеборцы, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его последующего взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.

В результате происшествия пострадал работник АЗС 1991 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.