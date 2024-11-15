Взрыв и пожар произошли на АЗС в Кызылординской области: есть пострадавший
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В поселке Шиели Кызылординской области минувшей ночью случились взрыв и пожар. В результате ЧП серьезно пострадал работник АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в поселке Шиели произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением. Огонь перешел на расположенное рядом двухэтажное здание.
"Огнеборцы, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его последующего взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.
В результате происшествия пострадал работник АЗС 1991 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187659-vzryv-i-pozhar-proizoshli-na-azs-v-kyzylordinskoy-oblasti-est-postradavshiy/