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Взрыв и пожар произошли на АЗС в Кызылординской области: есть пострадавший

Опубликовано:

Пожарный на месте ЧП
Пожарный на месте ЧП. Фото: t.me/qr_tjm

В поселке Шиели Кызылординской области минувшей ночью случились взрыв и пожар. В результате ЧП серьезно пострадал работник АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в поселке Шиели произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением. Огонь перешел на расположенное рядом двухэтажное здание.

"Огнеборцы, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его последующего взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.

В результате происшествия пострадал работник АЗС 1991 года рождения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187659-vzryv-i-pozhar-proizoshli-na-azs-v-kyzylordinskoy-oblasti-est-postradavshiy/

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