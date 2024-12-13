Автомобиль загорелся рядом с АЗС в Актау (видео)

В Актау в четверг, 12 декабря, случился серьезный пожар – рядом со автозаправочной станцией загорелся автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, ЧП произошло в 29А микрорайоне.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали горение.

Пострадавших в результате нет, причина ЧП устанавливается.

Спасатели напоминают, что в случае возникновения пожара следует звонить по номеру 112.

Ранее в Караганде загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Мы также писали, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.