Горящее авто отбуксировали от АЗС в Карагандинской области

В Карагандинской области полицейские отбуксировали загоревшийся автомобиль "ГАЗель" подальше от резервуаров с топливом на АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 6 мая около 23:00 на трассе Кызылорда - Павлодар в районе поворота к поселку Актас произошел инцидент с возгоранием автомобиля "ГАЗель" вблизи автозаправочной станции.

Пожар заметил экипаж патрульной полиции Сарани в составе Баглана Жунусова и Алихана Бакыша.

"Офицеры незамедлительно оценили степень опасности: горящий автомобиль находился в непосредственной близости от резервуаров с топливом. Чтобы не допустить возможного взрыва, они оперативно оттолкнули транспортное средство на безопасное расстояние - на обочину дороги, после чего вызвали соответствующие службы", - отметили в МВД.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы ОП Сарани и ликвидировали очаг возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.

"По словам водителя, гражданина Турции, действия сотрудников полиции помогли избежать тяжелых последствий. Благодарность за оперативность и самоотверженность выразили как участники инцидента, так и очевидцы событий", - сообщили в ведомстве.

Ранее автомобиль загорелся на проезжей части на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Кадры с места событий появились в соцсетях. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших не было. Причина пожара устанавливается.

В Астане в районе Сарайшык по улице Райымбека батыра на проезжей части также произошло загорание легкового автомобиля. Огонь оперативно потушили. Обошлось без пострадавших.

А в Актобе угнанный автомобиль во время погони попал в ДТП - столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате аварии началось возгорание обоих транспортных средств. С места происшествия госпитализировали двух человек.