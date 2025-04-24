Мощное землетрясение в Стамбуле: собираются ли казахстанцы прерывать отдых

В Стамбуле сейчас отдыхают более 160 граждан Казахстана, но менять свои планы из-за мощного землетрясения они не собираются, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала KTK, Думан Калмагамбетов отправился в Турцию вместе с супругой и 11-месячным ребенком, семья полетела в Стамбул по работе. Мужчина рассказал, что в момент землетрясения находился в офисе. Говорит, трясло сильно, толчки парализовали работу автобусов и метро, из-за большой нагрузки не работала связь.

"Во время землетрясения я ездил по делам. В какой-то момент я почувствовал толчки и услышал звуки, похожие на взрывы. В этот момент мы все в панике выбежали на улицу. Все люди плакали. Мы направились в сторону парка. Я позвонил своей жене. Позже она ответила, что все в порядке", - рассказал Думан Калмагамбетов.

По его словам, до землетрясения они ждали прилета родителей, но пожилая пара решила отказаться от поездки, сейчас они пытаются вернуть билеты.

"За месяц мы взяли билеты нашим родителям. Но они оказались невозвратными. Теперь мы не знаем, что делать дальше. Конечно, мы испугались. Вокруг все тряслось. У нас началась паника. Это было очень страшно", - добавил мужчина.

По информации фонда "Туристік қамқор", в Стамбуле отдыхают 164 туриста, прерывать свой отдых они не собираются. Но казахстанцев призывают быть предельно внимательными и держать документы наготове. Также туроператоры напомнили о страховке.

"Если вы улетели в Стамбул и что-то произошло, турист либо нам пишет, либо в страховке есть всегда номера телефонов, куда он может обратиться. С ним связываются там же и говорят перечень клиник, в которые он может обратиться за помощью", - отметила руководитель турфирмы Айжан Омарбаева.

Источник: KTK

Напомним, накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции. Информацию подтвердил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Эпицентр находился в районе Силиври провинции Стамбул.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. В своем первом заявлении по поводу землетрясений президент Эрдоган выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула.