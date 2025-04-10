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Автомобиль с тремя пассажирами застрял посреди реки в Алматинской области

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Авто с людьми застряло в реке
Автомобиль в реке. Фото: МЧС РК

В Алматинской области три человека пытались пересечь реку на автомобиле, но не смогли, поэтому им пришлось вызвать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в Алматинской области, вблизи села Ерсу легковой автомобиль застрял посреди реки. Как выяснилось, пассажиры хотели самостоятельно пересечь реку, но не смогли.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и эвакуировали трех человек. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при передвижении по труднопроходимым участкам местности, особенно в весенний период паводков", - сказано в сообщении.

В феврале этого года в области Жетісу, в 5 километрах от Талдыкоргана, два автомобиля с пассажирами частично провалились под лед при переезде через реку.

В январе этого года на озере Балхаш в Карагандинской области автомобиль, в котором находилось три человека, провалился под лед. Позже спасатели нашли тело мужчины.

В начале этого года в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. В салоне находилось четыре человека. Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. Тела двоих человек были найдены лишь через неделю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2234766-avtomobil-s-tremya-passazhirami-zastryal-posredi-reki-v-almatinskoy-oblasti/