Автомобиль упал с моста в реку в Семее: тело еще одного погибшего нашли спустя неделю
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В Семее рыбаки обнаружили тело одного из пассажиров автомобиля, который ранее упал в реку. Поиски последнего погибшего продолжаются, передает портал Abainewskz.
По данным издания, 10 января примерно в полночь на пульт дежурного поступило сообщение, что местные рыбаки обнаружили и извлекли из воды тело одного из пропавших пассажиров.
После сообщения на место незамедлительно выехали силы ДЧС, и позднее тело было опознано родственниками.
В настоящее время поиски еще одного пропавшего продолжаются в ежедневном режиме в дневное время суток. В работе задействовано более 100 человек, 13 лодок с моторами, 2 БПЛА, 3 эхолота и 1 подводный дрон.
"С учетом погодных условий и для предотвращения несчастных случаев ДЧС области Абай убедительно просит жителей и гостей города не приближаться к водоемам в зимний период", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 5 января на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.
Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.
Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий. Также с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.
Изначально полицейские выдвинули версию, что причиной трагедии у обрыва стала гонка. Позже, после допроса единственного выжившего, выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2210846-avtomobil-upal-s-mosta-v-reku-v-semee-telo-eshche-odnogo-pogibshego-nashli-spustya-nedelyu/