Автомобиль упал с моста в реку в Семее: тело еще одного погибшего нашли спустя неделю

В Семее рыбаки обнаружили тело одного из пассажиров автомобиля, который ранее упал в реку. Поиски последнего погибшего продолжаются, передает портал Abainewskz.

По данным издания, 10 января примерно в полночь на пульт дежурного поступило сообщение, что местные рыбаки обнаружили и извлекли из воды тело одного из пропавших пассажиров.

После сообщения на место незамедлительно выехали силы ДЧС, и позднее тело было опознано родственниками.

В настоящее время поиски еще одного пропавшего продолжаются в ежедневном режиме в дневное время суток. В работе задействовано более 100 человек, 13 лодок с моторами, 2 БПЛА, 3 эхолота и 1 подводный дрон.

"С учетом погодных условий и для предотвращения несчастных случаев ДЧС области Абай убедительно просит жителей и гостей города не приближаться к водоемам в зимний период", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 5 января на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.

Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий. Также с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.

Изначально полицейские выдвинули версию, что причиной трагедии у обрыва стала гонка. Позже, после допроса единственного выжившего, выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.