Автомобили с пассажирами провалились под лед под Талдыкорганом (видео)

В области Жетісу, в 5 километрах от Талдыкоргана, два автомобиля с пассажирами частично провалились по лед при переезде через реку, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП произошло в районе базы отдыха.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС отбуксировали автомобили из устья реки Балыкты на берег", - рассказали в министерстве.

Всего спасено 5 человек, медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напомнили о рисках передвижения по льду и призывает соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в январе этого года на озере Балхаш в Карагандинской области автомобиль, в котором находилось три человека, провалился под лед. Позже спасатели нашли тело мужчины.

В начале этого года в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. В салоне находилось четыре человека. Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. Тела двоих человек были найдены лишь через неделю.