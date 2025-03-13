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Потепление, туман и осадки: штормовое предупреждение вновь объявили синоптики в Казахстане

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Снег и лед растаяли и оставили после себя лужу
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, что на 14 марта в ряд регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ночью ожидаются на севере, востоке туман, гололед. Днем на западе, севере, юге области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Уральске 14 марта ночью ожидаются туман, гололед.

Также отмечается, что в Западно-Казахстанской области прибывает вода. На гидрологическом посту р. Деркул - с. Таскала, Таскалинского района, Западно-Казахстанской области уровень воды по состоянию на 13.03.2025 г. 08:00 часов утра составил - 399 см, подъем за сутки составил +111 см, на 16:00 часов -464 см, за последние 8 часов уровень воды поднялся на +65 см.

Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет боковой приточности и возможно превышение опасной отметки (опасный уровень - 520 см).

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - информируют синоптики.

Также, в связи с дальнейшим повышением температурного фона до + 10, + 16 градусов в период с 14-16 марта 2025 года в Западно-Казахстанской области, (Бурлинском и Чингирлауском районах до +10+12°С, Сырымском и Қаратобинском районах до +12+14°С, в Уральске, Таскалинском, Теректинском, Акжайкском и районе Байтерек до +14+16°С) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока. В связи с наполнением русла рек талой водой ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках.

14 марта ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Днем на дорогах ожидается гололедица.

В Павлодаре - днем на дорогах гололедица.

14 марта в Костанайской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед. На западе, юге области туман. Ночью в северной половине области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Костанае 14 марта ожидаются ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Ночью ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман. Также в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны.

Также в период по 19 марта в Алматинской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2 мороза - 3 тепла до 0-5 тепла, днем от 3-8 до 10-15 тепла, на севере, в горных районах области ночью от 6-11 мороза до 3 мороза - 2 тепла, днем от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

14 марта ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Днем на дорогах гололедица. Ветер на севере, юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23 м/с.

В Семее днем на дорогах гололедица.

14 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, юге области порывы скоростью 23-28 м/с.

Также в период по 18 марта в Северо-Казахстанской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 2-7, на востоке области 10 мороза до 2 мороза-3 тепла, днем от 2 мороза-3 тепла до 5-10 тепла.

В Петропавловске 14 марта ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер скоростью 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Также в период по 18 марта в ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5 мороза до 2-7 тепла, днем от 7-12, на юге области 15 тепла до 15-20 тепла.

14 марта ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области - туман, гололед. Ветер на севере, западе, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с.

В Кокшетау ожидается гололед. Ночью и утром ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. На северо-востоке области ветер, порывы скоростью 15 м/с.

Также в период по 18 марта в Актюбинской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от 4 мороза - 1 тепла до 2-7 тепла, днем от 2-7, на юге области 10 тепла до 8-13 тепла.

В Актобе 14 марта временами ожидается туман.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке области туман, на дорогах гололедица.

В Астане 14 марта ожидается гололед.

В области Ұлытау на западе, севере области туман, на дорогах гололедица.

14-15 марта в области Жетісу ожидается ветер в районе Алакольских озер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

По городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер на северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с.

В Таразе 14 марта временами ожидается туман.

В Мангистауской области в период по 17 марта ожидается повышение температуры воздуха ночью от 0-5 тепла до 5-10 тепла, днем от 5-10 тепла до 15-20 тепла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227860-poteplenie-tuman-i-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-vnov-obyavili-sinoptiki-v-kazahstane/