Пожар разгорелся в цеху в Алматы

Сегодня, 24 января, в Алматы начался пожар в цеху по улице Майлина Турксибского района города. На месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в Алматы разгорелся пожар в цеху по ул. Майлина Турксибского района. На месте работают спасатели.

По информации на 10:48 пожар локализован.

В 11:22 пожар ликвидирован. По уточненным данным, возгорание произошло в двухэтажном цеху по производству полиуретанового клея на площади 250 кв. м.

Тушение пожара осложнилось высокой горючей загрузкой и наличием легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных веществ, обращающихся в производственном процессе цеха.

Причина происшествия устанавливается.

Добавим, ранее в Таразе в одном из столярных цехов произошел крупный пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидирован, выясняются обстоятельства и причины.

Вчера, 23 января, школа сгорела дотла в Павлодарской области. В здании никого не было - в связи с погодными условиями занятия проводились онлайн. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Также в Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни. Тушение усложнялись сильным задымлением. Из здания вынесли газовый баллон.

А при пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. Дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших. Сегодня стали известны подробности о погибшей семье.