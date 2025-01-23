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Тела пяти человек обнаружили в доме на севере Казахстана

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Пожар в частном доме в СКО
На месте пожара. Фото: pkzsk.info

При пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. Их личности устанавливают, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью на пульт "112" поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка района Шал акына Северо-Казахстанской области. 

"По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают", - рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области.

Силами и средствами ДЧС СКО и пожарным постом пожар полностью ликвидировали на площади 104 кв.м. Группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших.

На место происшествия выехал начальник ДЧС СКО Жомарт Аскаров. Также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.

Причины пожара устанавливаются. Обход жилого сектора села в рамках профилактической работы с населением по предупреждению пожаров был проведен сотрудниками районного отдела по ЧС 5 октября 2024 года.

Ранее пожар в Караганде уничтожил деревянные конструкции крыш и вещи в четырех гаражах во дворе жилого дома, но огнеборцы предотвратили распространение огня на соседние объекты. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

А в Актобе пожар произошел на СТО. В результате сгорели две легковые машины и два автомобиля получили повреждения. Пожарным удалось предотвратить взрыв газового баллона и распространение огня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214473-tela-pyati-chelovek-obnaruzhili-v-dome-na-severe-kazahstana/

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