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Тела 5 человек обнаружили в доме: стали известны подробности о погибшей семье в СКО

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Частный дом сгорел в селе Ступинка
На месте происшествия. Фото: astanatv.kz

В одном из сел Северо-Казахстанской области в результате пожара погибла целая семья из пяти человек. Все произошло ночью в селе Ступинка, передает Astana TV.

На момент пожара в доме находился 40-летний глава семьи, его 18 летняя дочь и дети 13, 10 и 7 лет. Мужчина воспитывал их один. Мать детей умерла 7 лет назад.

По прибытии огнеборцев дом площадью в 104 квадратных метра был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и троих детей.

Известно, что еще один ребенок 16 лет, студент одного из городских колледжей, на момент пожара находился в Петропавловске. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь. На месте происшествия работают дознаватели и пожарная лаборатория ДЧС.

"На пульт ПЧ-6 поступил телефонный сигнал - сообщение о пожаре, произошедшем в районе Шал акына в селе Ступинка. Незамедлительно были направлены силы и средства ПЧ-6 в количестве двух автоцистерн. Был поднят пожарный пост - одна автоцистерна. Также была дополнительная вспомогательная техника в виде МТЗ. В данном доме проживало пять человек, из них трое детей", - рассказал начальник отдела по ЧС района Шал акына СКО Бектурган Омаров.

Тем временем в акимате региона сообщили, что родственникам погибшей в пожаре семьи окажут всестороннюю помощь.

"Акиматом области будет оказана вся необходимая помощь по организации похорон. Несовершеннолетнему студенту оказывается психологическая помощь. Ему будет предоставлено бесплатное место в общежитии колледжа. Будет оказана материальная помощь, бесплатное обучение. Также будет рассмотрен вопрос по предоставлению жилья в будущем. Вопрос предоставления опеки родственникам также на особом контроле", - сообщил пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдреш.

Напомним, ночью 23 января произошел пожар в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области. По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и троих детей.

А в Павлодаре при пожаре в магазине строительных материалов погиб 60-летний сотрудник. Тушение огня осложнялось сильным задымлением. Пожарные вынесли из здания газовый баллон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214734-tela-5-chelovek-obnaruzhili-v-dome-stali-izvestny-podrobnosti-o-pogibshey-seme-v-sko/

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