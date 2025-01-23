Работник погиб при пожаре в строительном магазине в Павлодаре (видео)

В Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 января в 10.45 поступило сообщение о пожаре в магазине стройматериалов в Павлодаре на улице Астана.

На вызов незамедлительно направили пожарные подразделения, ОСО, сотрудников Центра медицины катастроф. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению загоревшихся строительных материалов на площади 40 кв.м, при этом общая площадь здания составляет 800 кв.м.

Работы усложнялись сильным задымлением. В ходе тушения огнеборцы вынесли из здания один газовый баллон.

"На месте пожара обнаружен работник магазина 1965 года рождения без признаков жизни, который был передан службе "103", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

Пожар ликвидировали в 11.50. Были задействованы 54 сотрудника ДЧС и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее при пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. На месте происшествия группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших. Причины пожара устанавливаются.

В Астане в районе Есиль на пересечении проспекта Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло возгорание двигательного отсека трактора-погрузчика. Пожарные оперативно ликвидировали горение.