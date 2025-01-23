Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Работник погиб при пожаре в строительном магазине в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

Пожар в Павлодаре
Пожар в магазине стройтоваров. Кадр из видео: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 января в 10.45 поступило сообщение о пожаре в магазине стройматериалов в Павлодаре на улице Астана.

На вызов незамедлительно направили пожарные подразделения, ОСО, сотрудников Центра медицины катастроф. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению загоревшихся строительных материалов на площади 40 кв.м, при этом общая площадь здания составляет 800 кв.м.

Работы усложнялись сильным задымлением. В ходе тушения огнеборцы вынесли из здания один газовый баллон.

"На месте пожара обнаружен работник магазина 1965 года рождения без признаков жизни, который был передан службе "103", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

Пожар ликвидировали в 11.50. Были задействованы 54 сотрудника ДЧС и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее при пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. На месте происшествия группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших. Причины пожара устанавливаются.

В Астане в районе Есиль на пересечении проспекта Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло возгорание двигательного отсека трактора-погрузчика. Пожарные оперативно ликвидировали горение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214503-rabotnik-pogib-pri-pozhare-v-stroitelnom-magazine-v-pavlodare-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie