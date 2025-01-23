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Школа сгорела дотла в Павлодарской области

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Школа сгорела в Павлодарской области
Пожар в здании школы в селе Буланбай. Фото: ДЧС Павлодарской области

Огонь охватил здание общеобразовательной школы в селе Буланбай Павлодарской области. Из-за погоды там сегодня не было детей - они учились онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня утром на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в здании общеобразовательной школы, расположенной в селе Буланбай Иртышского района.

На место происшествия незамедлительно направили силы и средства ДЧС, которые по прибытии оперативно ликвидировали возгорание на площади 130 кв.м.

Причина возгорания устанавливается.

Школа сгорела в Павлодарской области
На месте пожара. Фото: ДЧС Павлодарской области

"В здании никого не было. В связи с погодными условиями занятия проводились онлайн. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, здание образовательного учреждения сгорело полностью.

Сегодня в Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни. Тушение усложнялись сильным задымлением. Из здания вынесли газовый баллон.

А при пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. Дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214545-shkola-sgorela-dotla-v-pavlodarskoy-oblasti/

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