Школа сгорела дотла в Павлодарской области

Огонь охватил здание общеобразовательной школы в селе Буланбай Павлодарской области. Из-за погоды там сегодня не было детей - они учились онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня утром на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в здании общеобразовательной школы, расположенной в селе Буланбай Иртышского района.

На место происшествия незамедлительно направили силы и средства ДЧС, которые по прибытии оперативно ликвидировали возгорание на площади 130 кв.м.

Причина возгорания устанавливается.

На месте пожара. Фото: ДЧС Павлодарской области

"В здании никого не было. В связи с погодными условиями занятия проводились онлайн. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, здание образовательного учреждения сгорело полностью.

Сегодня в Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни. Тушение усложнялись сильным задымлением. Из здания вынесли газовый баллон.

А при пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. Дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших.