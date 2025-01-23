Учитель пострадал при оформлении елки: подозреваемым по делу стал замакима Семея

Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что заместитель акима Семея стал подозреваемым по делу учителя, пострадавшего при оформлении елки, передает NUR.KZ.

На сайте мажилиса РК сегодня был опубликован ответ генерального прокурора страны Берика Асылова на депутатский запрос Жулдыз Сулейменовой.

В запросе, зарегистрированном в декабре прошлого года, депутаты задали вопросу о ЧП в Семее, когда учитель школы №49 Куат Айткалиев при оформлении новогодней елки упал с большой высоты и получил серьезные травмы.

В ответе на запрос Берик Асылов сообщил, что подозреваемым по делу проходит заместитель акима Семея Арайбек Хамзаев. В ответе указано, что замакима "привлек учителей к работе, не связанной с их должностными обязанностями".

По словам Асылова, расследование находится под контролем прокуратуры.

Напомним, 22 декабря министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон "О статусе педагога".

В управлении образования отреагировали на произошедшее, заявив, что начали служебную проверку. В ведомстве обещали привлечь всех виновных к ответственности. Позже стало известно, что глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее.

После этого о произошедшем высказалась супруга пострадавшего педагога. Она рассказала, что мужчине удалили образовавшуюся гематому и часть черепа. Через три месяца ему планируют поставить имплант.

Отметим, о произошедшем высказался также бывший министр просвещения, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он заявил, что нужно пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям.

В январе этого года стало известно, что мужчину выписали из больницы, об этом заявили в Минпросвещения.