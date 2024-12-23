Учитель пострадал во время оформления елки в Семее: управления образования сделало заявление

Управление образования области Абай сделало заявление после того, как глава Минпросвещения рассказал о пострадавшем при оформлении елки учителе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В городе Семей по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Виновные должностные лица, допустившие нарушение законодательства, будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении управления на странице в Instagram.

Напомним, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон о статусе педагога.