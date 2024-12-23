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"Демонстрация неуважения к профессии": экс-министр образования об инциденте с учителем в Семее

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Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Ирис Мамбур

Бывший министр образования, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале отреагировал на инцидент со школьным учителем в Семее, передает NUR.KZ.

Вчера стало известно, что в Семее учителей привлекли к установке новогодней елки, в результате чего один из них получил серьезные травмы.

Аймагамбетов считает, что нельзя рассматривать этот инцидент как простую ошибку. Депутат напомнил, что статья 6 закона "О статусе педагога" гласит, что привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, строго запрещено.

"Необходимо жестко пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям. Это не только демонстрация неуважения к профессии, но и грубое нарушение закона", - написал мажилисмен.

Теперь, по его мнению, госорганам и чиновникам нужно сделать следующее:

  • областное руководство должно провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности;
  • министерство обязано усилить контроль за соблюдением закона и исключить подобные случаи в будущем;
  • органы управления образованием и директора школ должны строго следовать требованиям закона и защищать права педагогов.

"Президент неоднократно подчеркивал важность защиты статуса учителя и соблюдения его прав. Наша общая задача — добиться, чтобы эти требования неукоснительно и последовательно выполнялись.

Факт, что министерство оперативно отреагировало и взяло эту ситуацию под контроль, внушает надежду", - заключил депутат, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Напомним, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон о статусе педагога.

Позже областное управление образования сообщило, что начало служебную проверку. В ведомстве пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

Добавим, что Асхат Аймагамбетов с июня 2019 года по июнь 2022 года был министром образования и науки Республики Казахстан, а с июне 2022-го по январь 2023-го занимал пост министра просвещения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203439-demonstraciya-neuvazheniya-k-professii-eks-ministr-obrazovaniya-ob-incidente-s-uchitelem-v-semee/

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