Учитель пострадал во время оформления елки в Семее

В Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. В Минпросвещения сделали заявление, передает NUR.KZ.

"Накануне педагогическое сообщество потрясла новость, что в городе Семей к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из наших коллег.

Подобные мероприятия категорически противоречат Закону РК "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - отметил министр просвещения Гани Бейсембаев в Facebook.

Министр отметил, что президент неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в Законе РК "О статусе педагога".

"Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм. Выражаю искреннюю поддержку семье Куата Айткалиева и желаю ему скорейшего выздоровления. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Этот случай находится на особом контроле", - резюмировал министр.