Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Учитель пострадал во время оформления елки в Семее

Опубликовано:

Елка
Елка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. В Минпросвещения сделали заявление, передает NUR.KZ.

"Накануне педагогическое сообщество потрясла новость, что в городе Семей к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из наших коллег.

Подобные мероприятия категорически противоречат Закону РК "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - отметил министр просвещения Гани Бейсембаев в Facebook.

Министр отметил, что президент неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в Законе РК "О статусе педагога".

"Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм. Выражаю искреннюю поддержку семье Куата Айткалиева и желаю ему скорейшего выздоровления. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Этот случай находится на особом контроле", - резюмировал министр.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2203364-uchitel-postradal-vo-vremya-oformleniya-elki-v-semee/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie